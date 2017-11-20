Форвард «Реал Мадрид» Криштиану Роналду не сделал ни одного перехвата или отбора в Ла Лиге-2017/18

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не отрабатывает в защите так, как мог бы.

За 8 матчей у 32-летнего португальца 0 перехватов и 0 отборов. Об этом сообщает WhoScored.

У Лионеля Месси в среднем 0,3 отбора за игру и 0,2 перехвата.

Игроков с нулем отборов в Ла Лиге всего 6 из 267, отыгравших 100+ минут. 4 из них вратари, а другой полевой ни разу не выходил в основе.

По голам в Ла Лиге-2017/18 впереди тоже Лионель – у Месси в 12 раз больше забитых мячей.

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