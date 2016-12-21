Нант
Завершено
0
1
-
0
0
22:50
21.12.16
Стадион Ла Бужуар
Монпелье
    Чемпионат Франции • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Нант
    • Монпелье
    • Карлос
      88'
    • АритВискаррондо
      86'
    • ДепланьКамара
      84'
    • ИлокиРонжье
      72'
    • КонгреРеми
      70'
    • СтемпиньскийКацаниклич
      61'
    • Джиджи
      54'
    • СиллаБериго
      53'
    • 1-ый тайм
    • Нант
    • Монпелье
    • Лима (P)
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нант - Монпелье
    Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Монпелье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Фредерик Антц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Монпелье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Нант и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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