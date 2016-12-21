Поделиться
- 2-ой тайм
- Карлос88'
- АритВискаррондо86'
- ДепланьКамара84'
- ИлокиРонжье72'
- КонгреРеми70'
- СтемпиньскийКацаниклич61'
- Джиджи54'
- СиллаБериго53'
- 1-ый тайм
- Лима (P)12'
Перед матчем
Онлайн
Нант - Монпелье
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Монпелье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Фредерик Антц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Монпелье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Нант и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет