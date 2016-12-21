Монако
Завершено
0
2
-
1
1
22:50
21.12.16
Стадион Луи II
Кан
Чемпионат Франции • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Монако
  • Кан
  • Базиль
    90'
  • ФалькаоФабиньо
    89'
  • МбаппеЖермен
    80'
  • ФереСёб
    80'
  • Бакайоко
    76'
  • ДелапласБазиль
    72'
  • ЯхияЖеневуа
    72'
  • СилваДирар
    71'
  • Глик
    65'
  • Мбаппе
    54'
  • да Сильва
    51'
  • Фалькао (P)
    48'
  • 1-ый тайм
  • Монако
  • Кан
  • Фалькао
    40'
  • да Сильва
    2'
Перед матчем

Онлайн
Монако - Кан
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Леонарду Жардим или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Монако – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Монако и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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