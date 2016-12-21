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- 2-ой тайм
- Базиль90'
- ФалькаоФабиньо89'
- МбаппеЖермен80'
- ФереСёб80'
- Бакайоко76'
- ДелапласБазиль72'
- ЯхияЖеневуа72'
- СилваДирар71'
- Глик65'
- Мбаппе54'
- да Сильва51'
- Фалькао (P)48'
- 1-ый тайм
- Фалькао40'
- да Сильва2'
Перед матчем
Онлайн
Монако - Кан
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Леонарду Жардим или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Монако – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Монако и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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