Сент-Этьен
    Завершено
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    -
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    22:50
    21.12.16
    Стад Жоффруа-Гишар
    Нанси
      Чемпионат Франции • Тур 19
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Сент-Этьен
      • Нанси
      • ПайоНорден
        81'
      • ДиаКюффо
        72'
      • ДабоСайвэ
        65'
      • МанданДале
        65'
      • Кабако
        60'
      • 1-ый тайм
      • Сент-Этьен
      • Нанси
      • Лакруа
        36'
      • Мандан
        23'
      • ПедреттиЖидилейе
        20'
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Нанси
      Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристоф Гальтье или Пабло Корреа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Этьен – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сент-Этьен и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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