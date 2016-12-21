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- 2-ой тайм
- ПайоНорден81'
- ДиаКюффо72'
- ДабоСайвэ65'
- МанданДале65'
- Кабако60'
- 1-ый тайм
- Лакруа36'
- Мандан23'
- ПедреттиЖидилейе20'
Перед матчем
Онлайн
Сент-Этьен - Нанси
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кристоф Гальтье или Пабло Корреа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Этьен – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сент-Этьен и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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