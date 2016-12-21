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- 2-ой тайм
- ДиониРивьер90'
- Сомалия89'
- Акпа-Акпро83'
- Хамед ДумбияПи75'
- Амьян АдуНинков72'
- Жюльен60'
- БодижеАкпа-Акпро59'
- Гастьен57'
- Ле-Мелу52'
- ЛангБела51'
- Ланик (P)49'
- Яго49'
- 1-ый тайм
- Рюефли35'
Перед матчем
Онлайн
Дижон - Тулуза
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Тулуза на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Оливье Даль'Ольо или Паскаль Дюпра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Дижон – Тулуза? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Дижон и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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