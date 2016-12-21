Дижон
Завершено
0
2
-
0
0
22:50
21.12.16
Стадион Гастон Жерар
Тулуза
    Чемпионат Франции • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Дижон
    • Тулуза
    • ДиониРивьер
      90'
    • Сомалия
      89'
    • Акпа-Акпро
      83'
    • Хамед ДумбияПи
      75'
    • Амьян АдуНинков
      72'
    • Жюльен
      60'
    • БодижеАкпа-Акпро
      59'
    • Гастьен
      57'
    • Ле-Мелу
      52'
    • ЛангБела
      51'
    • Ланик (P)
      49'
    • Яго
      49'
    • 1-ый тайм
    • Дижон
    • Тулуза
    • Рюефли
      35'
    Перед матчем

    Онлайн
    Дижон - Тулуза
    Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Тулуза на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Оливье Даль'Ольо или Паскаль Дюпра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Дижон – Тулуза? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Дижон и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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