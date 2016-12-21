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- 2-ой тайм
- Эйн90'
- Вьон83'
- НгюеттДиалло81'
- Бриан74'
- МанджекЭйн73'
- СаррМолле72'
- Салибур66'
- Мендиде Пау63'
- Бриан49'
- Перерыв
- ДидоЖиресс45'
- 1-ый тайм
- Коад45'
- Нгюетт12'
Перед матчем
Онлайн
Метц - Генгам
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Генгам на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Филипп Хиншбергер или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Метц – Генгам? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Метц и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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