Метц
Завершено
0
2
-
2
0
22:50
21.12.16
Стадион Сен-Симфорьян
Генгам
Чемпионат Франции • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Метц
  • Генгам
  • Эйн
    90'
  • Вьон
    83'
  • НгюеттДиалло
    81'
  • Бриан
    74'
  • МанджекЭйн
    73'
  • СаррМолле
    72'
  • Салибур
    66'
  • Мендиде Пау
    63'
  • Бриан
    49'
  • Перерыв
  • Метц
  • Генгам
  • ДидоЖиресс
    45'
  • 1-ый тайм
  • Метц
  • Генгам
  • Коад
    45'
  • Нгюетт
    12'
Перед матчем

Онлайн
Метц - Генгам
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Генгам на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Филипп Хиншбергер или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Метц – Генгам? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Метц и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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