Бордо
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    2
    22:50
    21.12.16
    Матмю Атлантик
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 19
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Бордо
      • Ницца
      • Бельханда
        90'
      • Балотелли
        90'
      • МалкомКамано
        81'
      • Козьелло
        80'
      • КардиналеБенитес
        56'
      • 1-ый тайм
      • Бордо
      • Ницца
      • Ролан
        36'
      • Тулалан
        30'
      • Ле-Маршан
        23'
      Перед матчем

      Онлайн
      Бордо - Ницца
      Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Ницца на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жослен Гурвеннек или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Ницца? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бордо и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0