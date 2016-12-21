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- 2-ой тайм
- КаваниОгюстен77'
- МатюидиИконе74'
- Лукас Моура70'
- МоттаКрыховяк68'
- Кавани (P)63'
- Делекруа62'
- ЛатуаГендузи61'
- Муканджо-БилеЖанно53'
- Силва50'
- 1-ый тайм
- Туре (автогол)44'
- УорисКабо42'
- Мёнье25'
Перед матчем
Онлайн
ПСЖ - Лорьян
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Лорьян на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Бернар Касони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Лорьян? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Лорьян, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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