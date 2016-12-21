Пари Сен-Жермен
Завершено
0
5
-
0
0
22:50
21.12.16
Парк де Пренс
Лорьян
    Чемпионат Франции • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Лорьян
    • КаваниОгюстен
      77'
    • МатюидиИконе
      74'
    • Лукас Моура
      70'
    • МоттаКрыховяк
      68'
    • Кавани (P)
      63'
    • Делекруа
      62'
    • ЛатуаГендузи
      61'
    • Муканджо-БилеЖанно
      53'
    • Силва
      50'
    • 1-ый тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Лорьян
    • Туре (автогол)
      44'
    • УорисКабо
      42'
    • Мёнье
      25'
    Перед матчем

    Онлайн
    ПСЖ - Лорьян
    Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Лорьян на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Бернар Касони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Лорьян? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Лорьян, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0