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- 2-ой тайм
- МанганиСаихи87'
- Фекир84'
- ВальбуэнаФерри81'
- Павлович77'
- ГеззальКорне67'
- ПепеСуну65'
- ДьедиуТоко Экамби59'
- Перерыв
- МорельРыбус45'
- 1-ый тайм
- Дьедиу35'
- Ляказетт9'
Перед матчем
Онлайн
Лион - Анжер
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Анжер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Бруно Женесио или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Лион – Анжер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Олимпик Лион и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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