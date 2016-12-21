Лилль
Завершено
0
1
-
1
0
22:50
21.12.16
Стад Пьер Моруа
Ренн
Чемпионат Франции • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Лилль
  • Ренн
  • Эдер
    89'
  • Лопес
    87'
  • СиоПедро Энрике
    87'
  • Мешер Ситое
    80'
  • СанкареТеррье
    78'
  • НтепДиахаби
    74'
  • БензиаБиссума
    62'
  • СаидЮну
    62'
  • 1-ый тайм
  • Лилль
  • Ренн
  • Нтеп
    22'
Перед матчем

Онлайн
Лилль - Ренн
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Ренн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Фредерик Антонетти или Кристиан Гуркюфф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Ренн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лилль и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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