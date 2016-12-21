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- 2-ой тайм
- Эдер89'
- Лопес87'
- СиоПедро Энрике87'
- Мешер Ситое80'
- СанкареТеррье78'
- НтепДиахаби74'
- БензиаБиссума62'
- СаидЮну62'
- 1-ый тайм
- Нтеп22'
Перед матчем
Онлайн
Лилль - Ренн
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Ренн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Фредерик Антонетти или Кристиан Гуркюфф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Ренн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лилль и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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