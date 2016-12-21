Бастия
Завершено
0
1
-
2
0
22:50
21.12.16
Стадион Арман-Сезари Фуриани
Олимпик Марсель
Чемпионат Франции • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Бастия
  • Олимпик Марсель
  • Нджийе
    90'
  • КабеллаНджийе
    89'
  • Сен-МаксиминРаспентино
    87'
  • Джику
    83'
  • ЛопесДиарра
    79'
  • Лопес
    77'
  • Ванкер
    75'
  • БифумаНанжис
    72'
  • ГомисСарр
    63'
  • Сиони
    61'
  • 1-ый тайм
  • Бастия
  • Олимпик Марсель
  • Гомис
    30'
  • Садио-ДиаллоДжику
    26'
  • Гомис
    8'
Перед матчем

Онлайн
Бастия - Марсель
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бастия – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Франсуа Чикколини или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бастия – Олимпик Марсель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бастия и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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