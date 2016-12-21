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- 2-ой тайм
- Нджийе90'
- КабеллаНджийе89'
- Сен-МаксиминРаспентино87'
- Джику83'
- ЛопесДиарра79'
- Лопес77'
- Ванкер75'
- БифумаНанжис72'
- ГомисСарр63'
- Сиони61'
- 1-ый тайм
- Гомис30'
- Садио-ДиаллоДжику26'
- Гомис8'
Перед матчем
Онлайн
Бастия - Марсель
Чемпионат Франции - 21 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бастия – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:50 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Франсуа Чикколини или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бастия – Олимпик Марсель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бастия и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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