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- 2-ой тайм
- СилваРаджи88'
- Лемар86'
- ЖерменМбаппе82'
- ФалькаоБакайоко78'
- РобикМандан70'
- МауассаДиа64'
- 1-ый тайм
- Силва40'
- Сидибе35'
- МаршеттиЖидилейе31'
- Робик8'
- Бадила Куэндоло (автогол)3'
Перед матчем
Онлайн
Нанси - Монако
Чемпионат Франции - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нанси – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пабло Корреа или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Нанси – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Нанси и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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