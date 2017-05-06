Нанси
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    21:00
    06.05.17
    Стадион Марсель Пико
    Монако
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Нанси
    • Монако
    • СилваРаджи
      88'
    • Лемар
      86'
    • ЖерменМбаппе
      82'
    • ФалькаоБакайоко
      78'
    • РобикМандан
      70'
    • МауассаДиа
      64'
    • 1-ый тайм
    • Нанси
    • Монако
    • Силва
      40'
    • Сидибе
      35'
    • МаршеттиЖидилейе
      31'
    • Робик
      8'
    • Бадила Куэндоло (автогол)
      3'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нанси - Монако
    Чемпионат Франции - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нанси – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Пабло Корреа или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Нанси – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Нанси и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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