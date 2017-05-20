Ренн
    -
    22:00
    20.05.17
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 38
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      Онлайн
      Ренн - Монако
      Чемпионат Франции - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Гуркюфф или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ренн и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В этом матче «Монако» может стать чемпионом впервые с 2000 года. Но точно нужно побеждать «Ренн».

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