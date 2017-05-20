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Ренн - Монако
Чемпионат Франции - 20 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кристиан Гуркюфф или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ренн и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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В этом матче «Монако» может стать чемпионом впервые с 2000 года. Но точно нужно побеждать «Ренн».