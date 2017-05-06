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- 2-ой тайм
- КарамоTell90'
- МакенгоРоделан73'
- Диоп70'
- ТойвоненДурмаз67'
- Яго63'
- Макенго61'
- Сантини58'
- Перерыв
- СомалияДумбия45'
- 1-ый тайм
- Тойвонен45'
- БленСомалия25'
- Диоманд24'
- ЯхияДиоманд21'
Перед матчем
Онлайн
Тулуза - Кан
Чемпионат Франции - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Тулуза – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Паскаль Дюпра или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тулуза – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тулуза и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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