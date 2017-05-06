Тулуза
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    21:00
    06.05.17
    Стад Мунисипаль
    Кан
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Тулуза
    • Кан
    • КарамоTell
      90'
    • МакенгоРоделан
      73'
    • Диоп
      70'
    • ТойвоненДурмаз
      67'
    • Яго
      63'
    • Макенго
      61'
    • Сантини
      58'
    • Перерыв
    • Тулуза
    • Кан
    • СомалияДумбия
      45'
    • 1-ый тайм
    • Тулуза
    • Кан
    • Тойвонен
      45'
    • БленСомалия
      25'
    • Диоманд
      24'
    • ЯхияДиоманд
      21'
    Перед матчем

    Онлайн
    Тулуза - Кан
    Чемпионат Франции - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Тулуза – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Паскаль Дюпра или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Тулуза – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Тулуза и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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