Нанси
    -
    22:00
    20.05.17
    Стадион Марсель Пико
    Сент-Этьен
      Чемпионат Франции • Тур 38
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      Онлайн
      Нанси - Сент-Этьен
      Чемпионат Франции - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нанси – Сент-Этьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пабло Корреа или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нанси – Сент-Этьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нанси и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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