Генгам
Завершено
0
4
-
0
0
21:00
06.05.17
Стадион дю Рудуру
Дижон
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Генгам
    • Дижон
    • Дидоде Пау
      86'
    • СалибурПриват
      79'
    • ЛаникРивьер
      73'
    • КокоБлас
      71'
    • Бриан
      64'
    • КвонСаммаритано
      62'
    • БальмонАмальфитано
      60'
    • Салибур (P)
      59'
    • Салибур
      55'
    • 1-ый тайм
    • Генгам
    • Дижон
    • Бриан
      4'
    Перед матчем

    Онлайн
    Генгам - Дижон
    Чемпионат Франции - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Генгам – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Генгам и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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