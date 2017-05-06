Поделиться
- 2-ой тайм
- Дидоде Пау86'
- СалибурПриват79'
- ЛаникРивьер73'
- КокоБлас71'
- Бриан64'
- КвонСаммаритано62'
- БальмонАмальфитано60'
- Салибур (P)59'
- Салибур55'
- 1-ый тайм
- Бриан4'
Перед матчем
Онлайн
Генгам - Дижон
Чемпионат Франции - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Генгам – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Генгам и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет