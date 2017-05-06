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- 2-ой тайм
- КоадМолле86'
- ВьонДиабате85'
- МанджекФилиппс74'
- КишнаЭль-Гази64'
- АмадуБиссума58'
- Де ПревильТеррье57'
- Коад55'
- Коршья52'
- 1-ый тайм
- Манджек36'
Перед матчем
Онлайн
Лилль - Метц
Чемпионат Франции - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Франк Пасси или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лилль и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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