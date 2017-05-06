Лилль
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    21:00
    06.05.17
    Стад Пьер Моруа
    Метц
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лилль
    • Метц
    • КоадМолле
      86'
    • ВьонДиабате
      85'
    • МанджекФилиппс
      74'
    • КишнаЭль-Гази
      64'
    • АмадуБиссума
      58'
    • Де ПревильТеррье
      57'
    • Коад
      55'
    • Коршья
      52'
    • 1-ый тайм
    • Лилль
    • Метц
    • Манджек
      36'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лилль - Метц
    Чемпионат Франции - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Франк Пасси или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лилль и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0