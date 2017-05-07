Олимпик Лион
    -
    18:00
    07.05.17
    Стад де Люмьер
    Нант
      Чемпионат Франции • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Нант
      Чемпионат Франции - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бруно Женесио или Сержиу Консейсан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Лион – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Лион и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0