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- 2-ой тайм
- Кавани89'
- КривеллиСадио-Диалло88'
- МатюидиНкунку83'
- Маркиньос82'
- ВерраттиЛо Сельсо81'
- Кавани76'
- МоураГуэдеш75'
- Мёнье74'
- НгандоНанжис73'
- Мостефа59'
- Сен-МаксиминДани58'
- 1-ый тайм
- Лека36'
- Верратти35'
- Моура32'
Перед матчем
Онлайн
ПСЖ - Бастия
Чемпионат Франции - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Бастия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Руи Алмейда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Бастия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Бастия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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