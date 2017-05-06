Пари Сен-Жермен
Завершено
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5
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18:00
06.05.17
Парк де Пренс
Бастия
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Бастия
    • Кавани
      89'
    • КривеллиСадио-Диалло
      88'
    • МатюидиНкунку
      83'
    • Маркиньос
      82'
    • ВерраттиЛо Сельсо
      81'
    • Кавани
      76'
    • МоураГуэдеш
      75'
    • Мёнье
      74'
    • НгандоНанжис
      73'
    • Мостефа
      59'
    • Сен-МаксиминДани
      58'
    • 1-ый тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Бастия
    • Лека
      36'
    • Верратти
      35'
    • Моура
      32'
    Перед матчем

    Онлайн
    ПСЖ - Бастия
    Чемпионат Франции - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Бастия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Руи Алмейда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Бастия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Бастия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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