Ницца
    -
    17:00
    29.01.17
    Альянц Ривьера
    Генгам
      Чемпионат Франции • Тур 22
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      Ницца - Генгам
      Чемпионат Франции - 29 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Генгам на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Люсьен Фавр или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ницца – Генгам? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ницца и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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