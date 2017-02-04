Онлайн

Дижон - ПСЖ

Чемпионат Франции - 4 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оливье Даль'Ольо или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Дижон – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Дижон и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

