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Метц - Марсель

Чемпионат Франции - 3 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 3 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Филипп Хиншбергер или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Метц – Олимпик Марсель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Метц и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

