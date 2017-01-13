Лилль
    -
    22:45
    13.01.17
    Стад Пьер Моруа
    Сент-Этьен
      Чемпионат Франции • Тур 20
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      Онлайн
      Лилль - Сент-Этьен
      Чемпионат Франции - 13 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Сент-Этьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Фредерик Антонетти или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Сент-Этьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лилль и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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