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Ницца - Метц

Чемпионат Франции - 15 января 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Люсьен Фавр или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ницца – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ницца и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

