Олимпик Марсель
    -
    23:00
    15.01.17
    Стад Велодром
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 20
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Марсель - Монако
      Чемпионат Франции - 15 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Руди Гарсия или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Марсель – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Марсель и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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