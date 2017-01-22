Олимпик Лион
    -
    23:00
    22.01.17
    Стад де Люмьер
    Олимпик Марсель
      Чемпионат Франции • Тур 21
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      Онлайн
      Лион - Марсель
      Чемпионат Франции - 22 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бруно Женесио или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Лион – Олимпик Марсель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Лион и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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