Нант
    -
    19:00
    21.01.17
    Стадион Ла Бужуар
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 21
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      Нант - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 21 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нант и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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