Кан
    -
    22:00
    21.01.17
    Стадион Мишель д′Орнано
    Нанси
      Чемпионат Франции • Тур 21
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      Онлайн
      Кан - Нанси
      Чемпионат Франции - 21 января 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Патрис Гаранд или Пабло Корреа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кан – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кан и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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