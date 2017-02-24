Нант
    -
    21:00
    24.02.17
    Стадион Ла Бужуар
    Дижон
      Чемпионат Франции • Тур 27
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      Нант - Дижон
      Чемпионат Франции - 24 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 24 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нант и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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