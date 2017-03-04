Пари Сен-Жермен
    -
    19:00
    04.03.17
    Парк де Пренс
    Нанси
      Чемпионат Франции • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      ПСЖ - Нанси
      Чемпионат Франции - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Пабло Корреа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0