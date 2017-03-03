Бордо
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    22:45
    03.03.17
    Матмю Атлантик
    Олимпик Лион
      Чемпионат Франции • Тур 28
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      Бордо - Лион
      Чемпионат Франции - 3 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Олимпик Лион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жослен Гурвеннек или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Олимпик Лион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бордо и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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