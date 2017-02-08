Метц
    -
    21:00
    08.02.17
    Стадион Сен-Симфорьян
    Дижон
      Чемпионат Франции • Тур 24
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      Метц - Дижон
      Чемпионат Франции - 8 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Филипп Хиншбергер или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Метц – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Метц и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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