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ПСЖ - Тулуза

Чемпионат Франции - 19 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Тулуза на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 19 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Паскаль Дюпра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Тулуза? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

