Ренн
    -
    16:00
    07.05.17
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Монпелье
      Чемпионат Франции • Тур 36
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      Онлайн
      Ренн - Монпелье
      Чемпионат Франции - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Монпелье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Гуркюфф или Жан-Луи Гассе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Монпелье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ренн и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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