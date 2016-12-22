Марио Балотелли вступил в переговоры с клубами АПЛ

«Мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но об этом пока рано говорить. Я всегда знал, что Марио снова наберет форму. Он уже показывал стабильную игру в последний год в «Ливерпуле».

Очень жаль, что Клопп не дал ему шанса проявиться, но Марио все доказал себе, а не другим», – цитирует Райолу Goal.com.

Балотелли выступал за «Ливеруль» в сезоне-2014/15. В 28 матчах за мерсисайдцев он забил 4 мяча.

В сезоне-2016/17 итальянский нападающий забил 9 голов в 12 играх за «Ниццу», которая лидирует в чемпионате Франции.

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