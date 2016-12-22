AFP

Марио Балотелли вступил в переговоры с клубами АПЛ

Балотелли вступил в переговоры с клубами АПЛ
Eurosport

Вчера в 00:48

Мино Райола заявил, что футболист может вернуться в Англию уже в следующем сезоне.

«Мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но об этом пока рано говорить. Я всегда знал, что Марио снова наберет форму. Он уже показывал стабильную игру в последний год в «Ливерпуле».

Очень жаль, что Клопп не дал ему шанса проявиться, но Марио все доказал себе, а не другим», – цитирует Райолу Goal.com.

  • Балотелли выступал за «Ливеруль» в сезоне-2014/15. В 28 матчах за мерсисайдцев он забил 4 мяча.
  • В сезоне-2016/17 итальянский нападающий забил 9 голов в 12 играх за «Ниццу», которая лидирует в чемпионате Франции.

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