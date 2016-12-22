«Мяч – мой наркотик». Гик и параноик, который сделал «Ниццу» лучшим клубом Франции

Седая копна на голове, хитрый прищур, покрывающий суетливые зрачки, резкое переключение в режим зверя после абсолютного спокойствия, застенчивая мимика и движения нелепого комика – если наблюдать за Люсьеном Фавром во время матча, кажется, что человеку нужно выдать смирительный камзол и отправить в соответствующую больницу.

Швейцарский коуч сходит с ума от футбола – совсем не так, как истеричный шоумен Жозе Моуринью, добрый псих Юрген Клопп или утопающий в эмоциях Антонио Конте. Фавр действительно слегка тронутый: его не мотивирует карьеризм, им движут фобии, он вспыльчиво меняет решения на 180 градусов, но компенсирует минусы задротством. В 2006 году после победы Фавра в чемпионате Швейцарии с «Цюрихом» местная газета NZZ написала колонку про специалиста с заголовком: «Гениальный тренер, которого не так легко понять».

Люсьена устраивает работа эвакуатором, но собственный прогресс не интересует – он берет второсортные команды, безымянных игроков, выводит их на новый уровень, а потом тихо валит. «Герта», гладбахская «Боруссия», «Ницца» – Фавр отбирает рисковые проекты с крепким фундаментом. «Мне нравится решать сложные задачи», – говорит коуч. Сложные, но не великие. Спасти от вылета «Гладбах» и потом закинуть его в Лигу чемпионов – круто, но биться с журналистами на пресс-конференциях АПЛ гораздо труднее.

Швейцарец скрывается от серьезных вызовов и боится давления. Он отказался ехать в Премьер-лигу, когда «МЮ» пробивал сменщиков для Мойеса, а «Эвертон» – для Мартинеса, он открестился от швейцарской сборной и богатого «Галатасарая» – все эти вызовы лежали за границами зоны комфорта. Сейчас граница проходит по контуру Лазурного берега Франции: «Мне хорошо в Ницце: я спокойно гуляю по городу, меня тут никто не узнает».

В Мёнхенгладбахе швейцарец спродюсировал сюжет, в котором показал всего себя. После первого же спада лихой возрожденной «Боруссии» (безвыигрышная череда из девяти матчей) Люсьен попросился на выход. Менеджер «Гладбаха» Макс Эберль успокоил паникера словосочетанием идеальный тренер и новым контрактом – «Боруссия» проснулась и вернулась в топ. Но через сезон «жеребята» выдали еще одну серию неудач, швейцарец снова потребовал у Эберля свободы и добился своего (пусть и не с первого заявления): расторг договор и отправился отдыхать домой в Альпы. Компенсацию за разрыв соглашения Фавр не просил.

Любопытно, что на последний сезон в «Гладбахе» Фавр заходил со словами: «Это мой шестой год в клубе, но я ни капли не устал». Спустя год в интервью немецкому 11 Freunde Люсьен скажет совсем другое: «Я работал в «Гладбахе» на пределе. Так больше не могло продолжаться». Резкие перемены настроения были свойственны мужчине и раньше – в «Герте» он получил нож в спину за слабый характер и отсутствие лояльности от собственного помощника, рассказавшего о закулисном Фавре газетам, поэтому берлинский этап карьеры коуч вспоминает с неохотой.

Зато швейцарец с особым трепетом говорит про «Гладбах» и про то, как подписался в клуб-аутсайдер из-за одного лишь желания помочь команде великого Гюнтера Нетцера остаться в топе. Приятель Фавра Арсен Венгер отговаривал от романтического оффера, но Люсьен не послушал, хотя уважает француза и его нюх на молодых игроков («Арсенал» посмотрит на игрока 50 раз прежде, чем его купить», – цитата 59-летнего коуча). При этом на правах приближенного швейцарец спокойно рассуждает о недостатках Венгера. Фавр уличил тренера «гуннеров» в неумении отдыхать: «Ферги разводит лошадей, но Венгер отвлекаться от футбола не умеет, и это его главная проблема. Хобби помогает дистанцироваться от работы».

Фавр переживает сумасшествие во внутреннем мирке – к счастью, оттуда оно не выбирается наружу и не отражается на темпераменте. Марио Балотелли попал к нужному человеку – швейцарец моделирует в коллективе домашнюю обстановку и предотвращает конфликты: в Берлине он справился с ценителем ночной жизни Андреем Ворониным, в «Гладбахе» – с бунтарем-покерофилом Максом Крузе. «Игроки должны тусить – я сам когда-то играл в футбол и много тусил, – Фавр смотрит на парней по-отечески, и это подкупает. – Молодым игрокам важно работать с тренером, который веселится больше, чем ругается».

В тактике Фавр ориентируется на каталонскую школу: его иконы – Йохан Кройф и олдскульная «Барселона». Гвардиолу швейцарец тоже любит, и это чувство взаимно. «Люсьен один из лучших тренеров среди тех, с кем мне приходилось общаться», – признавался Пеп. На тренировках швейцарец по-гвардиольски дотошен к каждой мелочи – он никогда и ничто не оставляет на волю случая. «Раньше я всегда занимался перехватами правой ногой. Коуч научил меня работать левой – это помогло мне быстрее выходить в атаку, создавать моменты и забивать. Фавр больше учитель, чем тренер», – полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен доходчиво объяснил, почему прогрессирует в этом сезоне.

Сложно вспомнить игрока, который бы под управлением Фавра не вырос – швейцарец особенно гордится воспитанием Марко Ройса и Марка-Андре тер Штегена для сборной Германии. Все дело в занудстве – человек тратит на разбор ошибки до пяти часов, сутками прогоняет DVD-диски с записями игр и ругает L’Equipe за отказ от аналитики в пользу трансферных слухов. Фавр ищет пользу для футбола даже там, где ее вроде бы и нет: одна из главных баек про Люсьена в Германии гласит, что коуч прочитал книгу про человеческий кишечник, а потом утомлял игроков советами по стимуляции работы пищеварительной системы.

Люсьен такой же эстет и визуал, как Пеп: «98% времени мы тренируемся с мячом. Мяч – мой наркотик, а импровизация – это все. Взгляните на Месси или Неймара: без дриблинга футбол лишен смысла». При этом характерный динамичный стиль игры команд Фавра мотивирован доступной философией (а не как у Ван Гала): «Футбол – зеркало общества. Посмотрите: сейчас есть скоростные поезда, а информация передается в считанные секунды. Значит, и с мячом нужно действовать быстрее, чем раньше. Скорость в голове важнее, чем в ногах».

«Ницца» завершает календарный год зимним чемпионом Франции. После отъезда Клода Пюэля – архитектора этой команды – казалось, что все полетит к чертям. Кроме тренера ушел мотор атак Хатем Бен Арфа и его дружок-снайпер Валер Жермен; ключевой опорник Нампали Менди отправился в «Лестер» симулировать Н'Голо Канте. Команда Фавра при этом стала только сильнее, стабильнее и ярче.

Последний раз «ПСЖ» уступал чемпионат Франции в 2012 году – «Ницца» претендует на срыв гегемонии как никто другой. Причем на подвиг замахнулся теневой гений, который от титулов всегда шарахался. Фавр строит большие клубы, но совершенно не понимает, что с ними делать дальше – «орлятам» стоит помнить про боязнь сцены у швейцарца и заранее присмотреть коуча для следующего этапа.

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