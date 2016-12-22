AFP

Тьяго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Силва продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года
Eurosport

6 ч. назад

У бразильца остались неосуществленные мечты в Париже.

«ПСЖ» рад объявить о продлении соглашения с Тьяго Силвой до 30 июня 2020 года», – говорится в сообщении чемпионов Франции.

«Продлить контракт с «ПСЖ» – огромное удовольствие. Здесь я нашел чудесный клуб, в котором могу развиваться. Я горд носить капитанскую повязку команды, которая за последние два года выиграла все титулы во Франции и заслужила уважение всей Европы результатами в Лиге чемпионов.

У нас еще остались неосуществленные мечты. Убежден, что мы осуществим их и продолжим дарить радость нашим болельщикам», – заявил Силва.

  • Тьяго Силва перешел в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года.
  • Бразилец провел за парижан 182 матча, из которых 165 – в ранге капитана команды. Это второй лучший результат в истории «ПСЖ». Рекорд принадлежит Доминику Батене (220 матчей в ранге капитана).
  • В 2013-16 годах Силва четыре раза подряд признавался лучшим центральным защитником Лиги 1.

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