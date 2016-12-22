L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро

«Вольфсбург» и «ПСЖ» достигли соглашения о переходе Юлиана Дракслера во французский клуб в зимнее трансферное окно. Трансфер обойдется парижанам в 36 млн евро. «Вольфсбург» полностью отобьет деньги, уплаченные за Юлиана «Шальке» в 2015 году.

Место Дракслеру в команде освободит Хесе Родригес, который будет отдан в аренду, передает L’Equipe.

«Вольфсбург» отказался продавать Дракслера летом, несмотря на просьбы самого футболиста о трансфере.

В 14 матчах сезона-2016/17 Юлиан не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи, причем пришлись они на два последних матча «волков».

3 декабря Дракслер был освистан болельщиками «Вольфсбурга» во время игры с «Гертой» (2:3).

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