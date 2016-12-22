Imago

L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро

L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Дракслера за 36 миллионов евро
Eurosport

3 ч. назад

«Вольфсбург» подзаработал денег и избавился от лишней головной боли.

«Вольфсбург» и «ПСЖ» достигли соглашения о переходе Юлиана Дракслера во французский клуб в зимнее трансферное окно. Трансфер обойдется парижанам в 36 млн евро. «Вольфсбург» полностью отобьет деньги, уплаченные за Юлиана «Шальке» в 2015 году.

Место Дракслеру в команде освободит Хесе Родригес, который будет отдан в аренду, передает L’Equipe.

  • «Вольфсбург» отказался продавать Дракслера летом, несмотря на просьбы самого футболиста о трансфере.
  • В 14 матчах сезона-2016/17 Юлиан не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи, причем пришлись они на два последних матча «волков».
  • 3 декабря Дракслер был освистан болельщиками «Вольфсбурга» во время игры с «Гертой» (2:3).

Все новости Бундеслиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
4 000 просмотров10 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 483 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
«Мяч – мой наркотик». Гик и параноик, который сделал «Ниццу» лучшим клубом Франции
2
Марио Балотелли вступил в переговоры с клубами АПЛ
3
L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро
4
Тьяго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года
5
Ласковый парашют Томаса Мёнье, с которого началось убийство «Лорьяна»
6
«До прихода Рыболовлева клуб был скорее мертв». Как выживает «Монако»
7
Ниццеанец. Французская версия Марио Балотелли
8
Corriere dello Sport: «Бавария» заинтересована в полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти
3 ч. назад
L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро
6 ч. назад
Тьяго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года
11 ч. назад
Ласковый парашют Томаса Мёнье, с которого началось убийство «Лорьяна»
12 ч. назад
«Мяч – мой наркотик». Гик и параноик, который сделал «Ниццу» лучшим клубом Франции
Вчера в 00:53
«ПСЖ» легко обыграл «Лорьян»
Вчера в 00:48
Марио Балотелли вступил в переговоры с клубами АПЛ
18/12/2016 в 17:41
TF1: «ПСЖ» могут возглавить Луи ван Гал, Роберто Манчини или Фабио Капелло
18/12/2016 в 01:05
Вратарь «ПСЖ» пропустил 9 голов после 10 последних ударов по воротам