Imago
L’Equipe: «ПСЖ» приобрел Юлиана Дракслера за 36 миллионов евро
«Вольфсбург» подзаработал денег и избавился от лишней головной боли.
«Вольфсбург» и «ПСЖ» достигли соглашения о переходе Юлиана Дракслера во французский клуб в зимнее трансферное окно. Трансфер обойдется парижанам в 36 млн евро. «Вольфсбург» полностью отобьет деньги, уплаченные за Юлиана «Шальке» в 2015 году.
Место Дракслеру в команде освободит Хесе Родригес, который будет отдан в аренду, передает L’Equipe.
- «Вольфсбург» отказался продавать Дракслера летом, несмотря на просьбы самого футболиста о трансфере.
- В 14 матчах сезона-2016/17 Юлиан не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи, причем пришлись они на два последних матча «волков».
- 3 декабря Дракслер был освистан болельщиками «Вольфсбурга» во время игры с «Гертой» (2:3).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте