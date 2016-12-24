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Полузащитник Юлиан Дракслер подписал контракт с «ПСЖ»

Дракслер подписал контракт с «ПСЖ»
Eurosport

59 мин. назад

Срок соглашения – 4,5 года.

Игрок официально покинул «Вольфсбург», чтобы присоединиться к французскому клубу, сообщает сайт «волков». Сумма трансфера не разглашается.

«Мы вели конструктивный разговор с Дракслером, его представителями и руководством «ПСЖ» в последние несколько дней. В итоге получился очень хороший результат для всех сторон», – сказал спортивный директор немецкого клуба Олаф Ребе.

  • Футболист выступал за «Вольфсбург» с 2015 года. На его счету 34 матча и 5 голов за клуб.
  • Первой командой Дракслера был «Шальке».

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