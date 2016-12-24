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Жозе Моуринью: «Французы должны радоваться уходу Ибрагимовича – у них появился чемпионат»

Моуринью: «Французы должны радоваться уходу Ибрагимовича – у них появился чемпионат»
Eurosport

24 мин. назад

Вряд ли это утешит болельщиков «ПСЖ».

«Мне кажется, французы должны бы рады, что Ибрагимович ушел. Теперь у вас чемпионат.

Пока был Ибрагимович, никакого чемпионата не было. Был «ПСЖ», «ПСЖ» и «ПСЖ». Лига, Кубок, Кубок лиги, Суперкубок. Теперь у вас есть чемпионат. Чемпионат, который мне интересно смотреть.

«Ницца», Балотелли, «Монако», мой друг Леонарду Жардим и «ПСЖ» – эту Лигу 1 я смотрю, поэтому вы должны благодарить Ибрагимовича, что он ушел», – сказал главный тренер «МЮ» Моуринью в интервью SFR Sport.

  • «ПСЖ» с Ибрагимовичем становился чемпионом Франции 4 сезона подряд.
  • В июле швед перешел в «МЮ» на правах свободного агента.
  • После первого круга сезона-2016/17 «ПСЖ» идет третьим, отставая на 5 очков от «Ниццы» и на 3 – от «Монако».

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