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Goal.com: нападающим «ПСЖ» Хесе интересуются «Ливерпуль», «Милан» и «Рома»

Goal.com: Хесе интересуются «Ливерпуль», «Милан» и «Рома»
Eurosport

Вчера в 21:05

В «Лас-Пальмасе» не осилят зарплату 23-летнего полузащитника.

Глава «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес потерял надежду заманить Хесе в клуб. «Родригес – отличный футболист. Он хочет играть за «Лас Пальмас», но права на него принадлежат «ПСЖ», и французы дают ему очень высокую зарплату. «Ливерпуль», «Милан» и «Рома» хотят подписать Хесе и готовы платить ему столько, сколько он заслуживает.

Мы такой оклад не можем себе позволить и находимся в положении отстающих, поэтому нужно ждать. Не хочу порождать ложных ожиданий», – заявил Рамирес, слова которого приводит Goal.com.

  • Хесе перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года за 25 млн евро.
  • В 14 матчах сезона-2016/17 испанец забил 2 гола.
  • «Лас Пальмас» занимает десятое место в Ла Лиге.
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – родной город Хесе.

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