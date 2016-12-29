AFP
Goal.com: нападающим «ПСЖ» Хесе интересуются «Ливерпуль», «Милан» и «Рома»
В «Лас-Пальмасе» не осилят зарплату 23-летнего полузащитника.
Глава «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес потерял надежду заманить Хесе в клуб. «Родригес – отличный футболист. Он хочет играть за «Лас Пальмас», но права на него принадлежат «ПСЖ», и французы дают ему очень высокую зарплату. «Ливерпуль», «Милан» и «Рома» хотят подписать Хесе и готовы платить ему столько, сколько он заслуживает.
Мы такой оклад не можем себе позволить и находимся в положении отстающих, поэтому нужно ждать. Не хочу порождать ложных ожиданий», – заявил Рамирес, слова которого приводит Goal.com.
- Хесе перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2016 года за 25 млн евро.
- В 14 матчах сезона-2016/17 испанец забил 2 гола.
- «Лас Пальмас» занимает десятое место в Ла Лиге.
- Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – родной город Хесе.
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