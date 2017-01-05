AFP

Марио Балотелли дисквалифицирован на 2 игры

Балотелли дисквалифицирован на 2 игры
Eurosport

21 ч. назад

«Ниццу» начали душить.

Нападающий Марио Балотелли не поможет «Ницце» в 2 ближайших играх из-за прямой красной карточки, полученной во встрече с «Бордо» в рамках 19-го тура Лиги 1. Руководство Лиги 1 наказало итальянца двухматчевой дисквалификацией

Одноклубник Балотелли Юнес Бельханда, который также получил прямое удаление, пропустит только одну игру. Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр отстранен на 2 игры.

  • Балотелли перешел в «Ниццу» летом 2016 года. В 14 матчах он забил 10 голов, получил 1 прямую красную карточку и 1 красную за 2 предупреждения.

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