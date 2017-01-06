AFP

Игрок «Марселя» Абу Диаби во второй раз получил «Гипсовый мяч» за травмы

Диаби во второй раз получил «Гипсовый мяч» за травмы
Eurosport

Вчера в 23:37

Один из самых грустных призов в футболе нашел героя.

Полузащитник «Марселя» Абу Диаби стал обладателем награды «Гипсовый мяч»-2016. Приз вручается узнаваемым и высокооплачиваемым футболистам, которые проводят в лазарете большую часть года.

Абу Диаби получил 40% голосов и значительно опередил Хавьера Пасторе из «ПСЖ» (28%). На награду претендовали Марвен МартенДижон», 14%), Набиль ФекирЛион», 11%), Матьё ДебюшиБордо», 3%) и Николя Бенезе («Генгам», 3%).

  • Диаби впервые получил «Гипсовый мяч» в 2013 году. В 2012, 2014 и 2015 годах приз доставался Йоанну Гуркюффу.
  • До перехода в «Марсель» в 2015 году Абу Диаби провел 10 лет в «Арсенале», где получил 42 травмы и сыграл всего 182 матча.

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