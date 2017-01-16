AFP

«Монако» отказался продавать Радамеля Фалькао в Китай за 50 миллионов евро

«Монако» отказался продавать Фалькао в Китай за 50 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Нападающий рискует жирным контрактом.

Колумбийский форвард «Монако» стал целью китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Поднебесной предложил монегаскам 50 млн евро, но получил отказ. Вице-президент французского клуба Вадим Васильев прокомментировал ситуацию. «Очевидно, я хочу выигрывать титулы и трофеи, но есть особые ситуации. В мире очень мало клубов, которые отказываются от подобных предложений», – цитирует Васильева ​Sky Sports.

Сообщается, что в ближайшее время китайский клуб выйдет на «Монако» с новым предложением по Фалькао.

  • На счету колумбийца 12 голов в 14 матчах Лиги 1 сезона-2016/17.

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