«Монако» отказался продавать Радамеля Фалькао в Китай за 50 миллионов евро

Колумбийский форвард «Монако» стал целью китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Поднебесной предложил монегаскам 50 млн евро, но получил отказ. Вице-президент французского клуба Вадим Васильев прокомментировал ситуацию. «Очевидно, я хочу выигрывать титулы и трофеи, но есть особые ситуации. В мире очень мало клубов, которые отказываются от подобных предложений», – цитирует Васильева ​Sky Sports.

Сообщается, что в ближайшее время китайский клуб выйдет на «Монако» с новым предложением по Фалькао.

На счету колумбийца 12 голов в 14 матчах Лиги 1 сезона-2016/17.

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