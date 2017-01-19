Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас: «Мы договорились о переходе Мемфиса Депая»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру во Франции. Новым клубом голландца станет «Лион», президент которого подтвердил сделку. «Мы достигли принципиальной договоренности с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Депая. Осталось уладить несколько деталей», – заявил Олас L'Equipe.

О деталях трансфера ничего не сообщается.

Депай провел в Манчестере 1,5 года. За это время голландец сыграл в 32 матчах и забил 2 мяча.

Летом 2015-го «МЮ» выложил ПСВ за Мемфиса 34 млн евро.

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