Тренер «Ренна» Кристиан Гуркюфф: «Предложения Ван Бастена – неизмеримое дерьмо»

«Это худшее дерьмо, которое я читал за последнее время, я считаю это совершенно неправильным.

Положение вне игры – проявление коллективного разума, если его удалить, пропадет командное единство. Офсайд имеет фундаментальное значение, если вы его не понимаете, значит, вы не разбираетесь в футболе», – приводит слова тренера Ренна THE 42.

Марко ван Бастен предложил убрать правило офсайдов и удалять игроков за затяжку времени.

«Ренн» под руководством Кристиана Гуркюффа идет седьмым в чемпионате Франции, набрав 28 очков в 20 матчах.

Следите за французским футболом

Все главные тексты у вас в телеграме