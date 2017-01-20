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Тренер «Ренна» Кристиан Гуркюфф: «Предложения Ван Бастена – неизмеримое дерьмо»

Тренер «Ренна»: «Предложения Ван Бастена – неизмеримое дерьмо»
Eurosport

1 час назад

Практикующий специалист оценил нововведения голландца.

«Это худшее дерьмо, которое я читал за последнее время, я считаю это совершенно неправильным.

Положение вне игры – проявление коллективного разума, если его удалить, пропадет командное единство. Офсайд имеет фундаментальное значение, если вы его не понимаете, значит, вы не разбираетесь в футболе», – приводит слова тренера Ренна THE 42.

  • Марко ван Бастен предложил убрать правило офсайдов и удалять игроков за затяжку времени.
  • «Ренн» под руководством Кристиана Гуркюффа идет седьмым в чемпионате Франции, набрав 28 очков в 20 матчах.

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