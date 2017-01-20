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Полузащитник «МЮ» Мемфис Депай перешел в «Лион»

Депай перешел в «Лион»
Eurosport

55 мин. назад

Голландцу не подошел чемпионат Англии.

«Лион» на официальном сайте объявил о переходе атакующего игрока «Манчестер Юнайтед». Депай обошелся «Олимпику» в 16,5 млн евро, еще 8 млн манки получат в качестве бонусов в случае выполнения определенных условий, о которых пока не сообщается.

Команды подписали соглашение, по которому английский клуб имеет право обратного выкупа игрока.

  • Депай провел в «МЮ» полтора года. Игрок перешел в английский клуб из ПСВ.
  • На счету голландца 2 гола в 33 матчах за английский клуб.

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