Полузащитник «МЮ» Мемфис Депай перешел в «Лион»

«Лион» на официальном сайте объявил о переходе атакующего игрока «Манчестер Юнайтед». Депай обошелся «Олимпику» в 16,5 млн евро, еще 8 млн манки получат в качестве бонусов в случае выполнения определенных условий, о которых пока не сообщается.

Команды подписали соглашение, по которому английский клуб имеет право обратного выкупа игрока.

Депай провел в «МЮ» полтора года. Игрок перешел в английский клуб из ПСВ.

На счету голландца 2 гола в 33 матчах за английский клуб.

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