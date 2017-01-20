Eurosport
Полузащитник «МЮ» Мемфис Депай перешел в «Лион»
Голландцу не подошел чемпионат Англии.
«Лион» на официальном сайте объявил о переходе атакующего игрока «Манчестер Юнайтед». Депай обошелся «Олимпику» в 16,5 млн евро, еще 8 млн манки получат в качестве бонусов в случае выполнения определенных условий, о которых пока не сообщается.
Команды подписали соглашение, по которому английский клуб имеет право обратного выкупа игрока.
- Депай провел в «МЮ» полтора года. Игрок перешел в английский клуб из ПСВ.
- На счету голландца 2 гола в 33 матчах за английский клуб.
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