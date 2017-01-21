Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли: «Нормально, что фанаты «Бастии» весь матч ухали как обезьяны?»

После матча Лиги 1 форвард выложил в инстаграм черный квадрат и поднял проблему расизма во Франции.

«Результат матча с «Бастией» справедливый. Мы будем работать больше над достижением своих целей. Арбитр тоже работал хорошо, но у меня есть вопросы к французам. Это нормально, что фанаты «Бастии» весь матч имитировали звуки обезьяны, и никто никак на это не реагировал? Расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол – удивительный вид спорта, а фанаты «Бастии» делают его ужасным. Это позор», – написал Балотелли.

Марио Балотелли перешел в «Ниццу» летом 2016 года.

В 10 матчах за клуб в чемпионате Франции он забил 8 голов.

После 21 тура Лиги 1 «Ницца» идет на первом месте (45 очков).

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