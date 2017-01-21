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Игрок «ПСЖ» Марко Верратти получил самую странную карточку в карьере за странный пас головой вратарю

Верратти получил самую странную карточку в карьере за странный пас головой вратарю
Eurosport

7 ч. назад

В выездном матче 21-го тура Лиги 1 парижане обыграли «Нант» – 2:0.

Один из смешнейших эпизодов сезона произошел на 30-й минуте матча между «ПСЖ» и «Нантом». Полузащитник Марко Верратти опустился на колени и головой катнул мяч вратарю Кевину Траппу. К удивлению парижан Йохан Амель остановил игру, наградил итальянца желтой карточку и назначил свободный удар в пределах штрафной «ПСЖ».

Несмотря на возмущения игроков «ПСЖ», арбитр оказался прав. Правило ФИФА №12 трактует умышленную передачу вратарю мяча головой, грудью, коленом и другими частями тела в качестве неспортивного поведения. Нарушение фиксируется, даже если голкипер в итоге не взял мяч в руки.

  • Матч завершился победой «ПСЖ» 2:0.
  • В услугах Верратти заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Бавария», «Ювентус» и «Интер».

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