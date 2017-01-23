AFP

«Лион» разобрался с «Марселем» благодаря дублю Александра Ляказетта

«Лион» разобрался с «Марселем» благодаря дублю Ляказетта
Eurosport

1 час назад

В противостоянии двух «Олимпиков» в рамках 21-го тура Лиги 1 сильнее оказались лионцы – 3:1.

Голы:

1:0 – Матьё Вальбуэна, 43'

2:0 – Александр Ляказетт, 62'

2:1 – Дориа, 67'

3:1 – Александр Ляказетт, 75'

  • «Лион» набрал 37 очков и упрочился на четвертом месте. «Марсель» остался седьмым.
  • В следующем туре «Марсель» примет «Монпелье», а «Лион» дома сыграет с «Лиллем».

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